Consiglio Ue | lo stop di Polonia e Ungheria sui migranti fa saltare l' intesa

(Di venerdì 30 giugno 2023) Giovedì è stata la prima giornata di riunione deleuropeo, segnata dal veto di Budapest e Varsavia sul capitolo delle conclusioni dedicate alla migrazione. L'incontro è perdurato fino a tarda notte e l’suiè saltata. Viktor Orban e Mateusz Morawieski, presidenti didicono no al patto sui, vogliono cambiare le regole, sono contrari alla norma che prevede la ricollocazione obbligatoria o una compensazione economica a carico dei Paesi che si oppongono. «Era in corso una guerra sull'immigrazione», così il premier ungherese Viktor Orbán ha riassunto in un'intervista a Kossuth Radio la lunga trattativa dei leader sovranisti aleuropeo. I lavori vengono così aggiornati a oggi. In tutto questo la presidente del ...

