Concorso Università di Bologna | 1 Posto da Ricercatore 06 D3

(Di venerdì 30 giugno 2023) Procedura di selezione per la copertura di 1dia tempo determinato della durata di 36 mesi, per il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa universita’ con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, e’ indetta procedura selettiva per la copertura di undia tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi – settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e reumatologia e per il settore scientifico-disciplinare MED/15 – Malattie del sangue. Ilviene attivato per le esigenze di ricerca ...

Intitolata per ben due volte 'La Via più bella' (2016 e 2019) via Costa Alta, rimane uno ... Pro Loco,Agraria e Tolfa Città Slow. Vieni a trovarci nella Terra dei Re.Il "Premio di laurea in ricordo di Flavia Sorcetti", è stato istituito grazie a un... Perugia Concordia, Perugia Maestà delle Volte e Perugia Centenario, in collaborazione con l'...... della cultura e dell', che hanno con grande competenza e attenzione giudicato e selezionato le opere in. Vincitori assoluti sono risultati: per il Design d'Interni il collettivo ...