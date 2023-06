Concorso Intercultura | Studenti premiati a Palazzo Paolo V

Sabato 30 giugno settembre tornerà inoltre ilgastronomico "Il piatto più buono - Eurovo ..., diritti, dialogo interreligioso e cittadinanza globale - anno 2023 è risultato il ...Innanzitutto complimenti Andrea per avere vinto ildi. Ci puoi spiegare come sono avvenute le selezioni Tra l'altro sarai uno dei più giovani a partire, visto che hai concluso ..."The world is their oyster": parafrasando una celebre frase di Shakespeare , il mondo è pronto a ricevere i quasi 1.700 studenti che hanno vinto ildie che, questa estate, ...

Intercultura: premiati gli studenti del concorso Ottopagine

Premiati, presso la Sala dell’Antico Teatro di Palazzo Paolo V, i partecipanti al concorso Intercultura. “Anche in questo anno scolastico – ha sottolineato nel corso dell’evento Vincenza Grasso, respo ...“The world is their oyster”: parafrasando una celebre frase di Shakespeare, il mondo è pronto a ricevere i quasi 1.700 studenti che hanno vinto il concorso di Intercultura e che, questa estate, ...