Concorso Comune di Frosinone | 1 Posto da Dirigente

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 30 giugno 2023) Selezione pubblica, per la copertura di 1dicon profilo tecnico-giuridico, a tempo determinato della durata di tre anni Si da’ avviso che la Provincia diha indetto procedura pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico dirigenziale con profilo tecnico-giuridico mediante costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art.110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dell’art. 43 dello Statuto e dell’art. 32 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per la durata di anni tre. Bando diCopia integrale dell'avviso e del relativo allegato potra' essere scaricata dal sito www.provincia.fr.it Requisiti ed Invio della Domanda ...