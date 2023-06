Concorso Comune di Fresonara | 1 Posto da Funzionario

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 30 giugno 2023)pubblico, per la copertura di 1diamministrativo contabile, a tempo indeterminato Vista la deliberazione di G.C. n. 11 del 18 febbraio 2023 con la quale e’ stata approvata la programmazione annuale 2023 e triennale 2023-2025 del fabbisogno annuale di personale, e’ indetto daldiun bando dipubblico, per esami, per lacopertura di una tempo pieno ed indeterminato, area funzionari ad elevata qualificazione (ex categoria D), profilo professionaleamministrativo contabile. L’amministrazione si riserva di revocare, ovvero modificare il bando di cui sopra, qualora risultasse assegnato personale a questo ente ad esito delle procedure di cui agli articoli ...