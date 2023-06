Comunità Montana | il presidente Spina nomina un consulente artistico

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutolldelladel Fortore, Zaccaria, con apposito decreto hato il prof. Giuseppe Leone,dell’ente per la programmazione artistica, culturale, turistica e di promozione sociale. L’incarico conferito, a titolo gratuito fatti salvi eventuali rimborsi spesa, ha durata fino al 31 dicembre 2023. Il prof. Leone, nativo di Buonalbergo, è laureato all’Accademia delle Belle Arti e in passato ha assunto la direzione artistica di molteplici eventi e rassegne su tutto il territorio sannita e anche al di fuori del confini territoriali. E’ stato valutato idoneo per specializzazione e funzione, e anche per la disponibilità manifestata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.