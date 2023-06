Come non smettere di essere curiosi

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 giugno 2023) Gesualdo Bufalino ha scritto: “Non è l’affievolirsi della vista, dell’udito, della memoria, della libido che segna l’avvento della vecchiaia e annunzia la prossima fine; ma è, dall’oggi al domani, la caduta dellatà”. Il passaggio è racchiuso nel saggio Bluff di parole e descrive in maniera potente l’essenza dellatà: una forza vitale che ispira e sostiene i pensieri e le azioni di ogni giorno e dà senso all’esistenza. Il desiderio di sapere qualcosa – di indagare l’ignoto e di scoprire ciò che non è conosciuto – è il motore dell’apprendimento e del fare quotidiano ed è un elemento fondamentale dello sviluppo personale e professionale. Nel momento in cui viene meno, ogni processo di crescita e di miglioramento si ferma e la vita si trasforma in un susseguirsi di scelte e azioni che hannofinalità la pura e semplice ...