Come coltivare il basilico in casa e averlo pieno di foglie anche in autunno

(Di venerdì 30 giugno 2023) Quando prepariamo le nostre pietanze, la cosa migliore sarebbe quella di avere sempre a disposizione delfresco. Solo così le suedanno il meglio, rilasciando nelle nostre ricette tutti gli aromi e il sapore che contengono. Ovviamente è quasi impossibile! Disporre, durante tutto l’anno, di questa pianta al massimo del suo splendore è quasi un’utopia a meno che non ci si accontenti delle piantine acquistate al supermercato. Per goderne a lungo, bisognerebbe usufruire di un balcone ben riparato e allo stesso tempo soleggiato, ma attenzione! E’possibile attuare uno stratagemma estremamente semplice ed economico a cui solo pochi hanno pensato!ilinArriva l’e non sapetedare le cure migliori a ...

... fondatori del The Box di Riccione " Sono molti gli strumenti che si possono adottare,ad ... Tutto ciò ovviamente deve accadere senza fare a meno dila bellezza , attraverso il ...Insomma, sforziamoci tutti diil dialogo e il rispetto per gli altri. Che non significa accettare ogni cosa e ogni idea allo stesso modo,se tutto fosse uguale ma convincerci una volta ...... speriamo, possa portarci un giorno a battagliare con Jumbo e UAEmigliore squadra. Ora però ... di conseguenza, meno possibili talenti da. Speriamo che le istituzioni provino a fare ...

Agave: come coltivare la pianta che non teme il caldo la Repubblica

Genova – Un orto urbano, simbolo di vita e rinascita, là dove sino a 96 anni fa c’erano solo camicie di forza e sbarre alle finestre. La rinascita dell'ex ospedale psichiatrico di Quarto passa anche d ...È di nuovo tempo di vacanze. Di giorni nei quali noi genitori saremo più a contatto con i nostri figli. Non più divisi da impegni scolastici e lavorativi. Non più insieme magari solo per poche ore o a ...