Colloqui più intensi tra Inter e Manchester United per Onana ? Sky

(Di venerdì 30 giugno 2023)sempre piùtra ile l’per André, a riferirlo è Gianluca Di Marzio tramite i canali di Sky Sport. Ecco quando può arrivare l’offerta (vedi QUI). OFFERTA IN SERATA ? Sificano sempre di più itra l’e ilper arrivare ad André. Il portiere nerazzurro piace parecchio al club inglese e, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, la prima offerta ufficiale può arrivare entro questa sera.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

...e passione - ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino - Ma il calcio fa anche di: può accendere i riflettori su cause molto importanti per la nostra società. Dopo alcuni...I boss, infatti, sfruttarono l'onda emotiva della rabbia per lo stop aifamiliari e la ... si trattava della regione in cui è nata - e tutt'ora comanda - l'organizzazione mafiosapotente ...Queste sono solo alcune delle strane, se non particolarmente equivoche, domande fatte ai. ... Particolare, questo, che risalta ancora dile ombre attorno alla vicenda.