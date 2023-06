CM com – Da Kamada a Zaha | da Traoré a Cuadrado | scadenza al 30 giugno | quante occasioni di lusso fra i nuovi ‘svicolati’ | Mercato

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 30 giugno 2023) 2023-06-30 14:32:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calcio.com: “Il suo contratto scadrà il 30e sarà libero di firmare a parametro zero con qualunque società”.volte vi abbiamo raccontato e scritto questa semplice frase nel corso di questa stagione, evolte questa frase è stata il preludio per un cambio di casacca. E con l’apertura delverranno ufficializzate le operazioni per quei giocatori (non per forza a) che hanno già scelto di lasciare la Serie A (LEGGI QUI) e altri che invece arriveranno in Italia (LEGGI QUI) a gratis, a parametro zero. Ci sono però tantissimi altri talenti che ancora non hanno preso una decisione, o non hanno avuto la proposta più giusta per ...