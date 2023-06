Cliente svela il terribile inganno da parte di una dipendente Walmart | Mi ha rubato i punti rewards

(Di venerdì 30 giugno 2023) Oggi Notizie Nel suo ultimo video su TikTok, una donna ha rivelato di essere stata truffata da undiche le hadel programma fedeltà durante il check-out. Il video ha ricevuto oltre 45.000 visualizzazioni e ha suscitato scalpore tra gli utenti di TikTok. La donna ha chiesto di parlare con un supervisore, ma è stata ignorata. Ha poi segnalato l'incidente all'azienda. Molti utenti sono rimasti sorpresi di scoprire cheha un programma di premi e hanno apprezzato la divulgazione del video. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulla risposta diall'incidente. Di cosa parliamo in questo articolo... Utilizzatrice di TikTok truffata da undiIl ...

L'indagineancora una volta quel sistema fatto di piccole compiacenze, 'distrazioni' nei ... anche se la spesa per ilera minore. Gli impianti infatti venivano venduti a meno di 500 euro ......unico trapianto di capelli non chirurgico che viene realizzato direttamente Sull'avatar del... Facchinetti non è l'unico famoso a portarlo: anche Raffaello Tonon lo usa, comeLabanti. ...Ti inventi soluzioni per risolvere un casino tecnico, o per arrivare a consegnare un prodotto che abbia tutte le funzioni con cui lo avevi presentato alsei mesi fa, e lo fai di corsa perché ...

Ford svela a Spa la nuova Mustang GT4. Inforicambi

Carrefour continua a sorprenderci con le sue nuove novità per l’arredamento! Il marchio ha appena lanciato un tavolino regolabile indispensabile per il soggiorno! C’è ancora qualcosa di ...Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore ... per un messaggio che fonde sport e arte nel segno dell'inclusione. E' il manifesto, svelato oggi, realizzato dall'artista ...