Classifica Nations League volley femminile | cosa serve all’Italia per qualificarsi

(Di venerdì 30 giugno 2023) L’Italia ha sconfitto il Canada per 3-2 al termine di una partita tribolata in, condizionata da un quarto set in cui le azzurre si sono trovate sul 22-18 salvo subire la rimonta anche a causa di una serie di grosse sviste arbitrali. Le Campionesse d’Europa sono comunque riuscite ad avere la meglio sulle ostiche nordamericane e a conquistare la sesta vittoria nel prestigioso torneo internazionale itinerante, confermandosi all‘ottavo posto ingenerale. La nostra Nazionale vanta all’attivo sei successi (15 punti) in dieci partite disputate, dunque è in vantaggio rispetto a Serbia (5 vittorie, 16 punti), Canada (5 vittorie, 16 punti e un incontro giocato in più), Olanda (4-14) e Repubblica Dominicana (4-10). L’Italia è così in piena lotta per la qualificazione alla Final Eight, alla quale saranno ammesse le prime ...