Clamoroso | l'allenatore del PSG Galtier arrestato! Andrà a processo | rischia fino a 3 anni di carcere

(Di venerdì 30 giugno 2023) Non è sicuramente un buon momento per la carriera di Christophe. L'ormai ex-del Paris Saint Germain è stato...

L'aveva finora sempre smentito il suo coinvolgimento e aveva a sua volta sporto denuncia nei confronti del club, ma oggi sono arrivate le misure cautelari con diversi giocatori e dirigenti ...A Padova ancora si sentono le urla del loroquando le dilettanti azzurre nel 2019 si permisero di strapazzare le professioniste Bleues conquistando unsecondo posto nel Torneo. ...Galtier è stato arrestato . Ha delquello successo poche ora fa a Christophe Galtier : l'che era stato dato per certo come nuovo tecnico del Calcio Napoli prima poi dello sprint di Rudi Garcia , è stato arrestato ...

Clamoroso in Francia, arrestato il top allenatore: accuse forti Calcio in Pillole

Santa Teresa di Riva – Clamoroso in casa Jonica. Emanuele Ferraro non sarà più l’allenatore dei giallorossi. A comunicarlo la società sui propri profili social. Tanti organi di stampa (non la nostra) ...Clamoroso a Pinerolo. Attraverso un post pubblicato sui canali social della società, il presidente Leonardo Fortunato ha reso noto che ha deciso di sciogliere la rosa della prima squadra femminile per ...