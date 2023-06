Clamoroso in Corea del Sud | da oggi tutti hanno 2 anni in meno tutto vero

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 giugno 2023) I sud-ni saranno di uno o duepiù giovani. Da ieri 28 giugno Seul passa infatti al sistema internazionale di calcolo dell'età, rendendo i propri cittadini più giovani rispetto al conteggio dell'età utilizzato nei metodi tradizionali. In base a una legge approvata a dicembre scorso e ora entrata in vigore,i documenti ufficiali dovranno riportare l'età "internazionale" - la stessa in uso in Occidente, che si basa sulla data di nascita e comincia a contare glidal numero zero - unificando, così, il sistema di calcolo che fino aprevedeva tre differenti età per ogni persona: "l'etàna" - che parte a contare glidal numero uno e aggiunge un anno all'inizio di ogni nuovo anno - e "l'età del calendario", che parte da zero e aggiunge un ...