Clamoroso | Galtier arrestato per discriminazione a Nizza | la ricostruzione dei fatti

(Di venerdì 30 giugno 2023) La notizia ha del: Christopheè statoper. I motivi del fermo dell’ormai ex allenatore del PSG. Christophe, ormai ex allenatore del PSG, è statoquesta mattina aper sospetti diera stato accusato di insulti razzisti verso alcuni giocatori delquando allenava la squadra della Costa Azzurra. L’indagine preliminare per sospetti dibasata su una presunta razza o affiliazione religiosa, era stata aperta a metà aprile. L’accaduto risale alla stagione 2021-22, quandoallenava ancora il. La...

Calcio Napoli - Christopheè finito ufficialmente sotto indagine per discriminazione razziale religiosa ed è stato arrestato col figlio John Valovic -. Su Rmc Sport si legge che la Polizia ha effettuato stamattina una perquisizione negli uffici del Nizza per cercare di trovare la mail incriminata che inchiodasse dunque il tecnico....E motivo di questodietrofront sarebbe Luis Enrique , il nuovo allenatore scelto per sostituire. Una nuova era si apre a Parigi e O Ney, secondo quanto riportato da L'Equipe , ...In attesa del chiacchierato cambio di allenatore (via, dopo un solo anno, e in arrivo l'ex ...

Non è sicuramente un buon momento per la carriera di Cristophe Galtier. L'ormai ex-allenatore del Paris Saint Germain è stato infatti arrestato in Francia insieme a suo figlio nel corso della ...Una notizia clamorosa sconvolge il calcio francese. E' stato arrestato Galtier, tecnico del Psg, accostato al Napoli nei giorni scorsi ...