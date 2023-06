Città 30 | come cambieranno le città in cui viviamo

Ormai inanche i sassi hanno capito che pensare di mandare in esilio la squadra per almeno due anni -aveva ipotizzato Nardella qualche tempo fa - è una proposta inaccettabile. Per questo, ...Lo scooter è indicatoparticolarmente adatto alla guida su strada aperta, ideale inper comfort, protezione e facilità di guida. In ambito extraurbano, oltre alla velocità di punta di 125 ...Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato il piano Bologna30una vera e propria rivoluzione urbana . Gli obiettivi principali sono: migliorare la qualità di vita delle persone. ...

Venezia è la migliore città italiana da scoprire passeggiando VeneziaToday