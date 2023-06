Chip e Cina | arriva la stretta olandese all’export dopo quella Usa

(Di venerdì 30 giugno 2023) Un uno-due ai danni della, scrive Reuters. Come previsto, venerdì il governoha limitato ulteriormente le vendite di apparecchiature per la produzione di semiconduttori, una mossa che andrà a impattare la quasi monopolista nel settore più avanzato, Asml. La mossa segue a stretto giro la decisione statunitense (ancora in cantiere) di mettere un freno alle esportazioni deiper l’intelligenza artificiale e conferma l’allineamento tra Washington e Amsterdam (e anche Tokyo) sull’espandere il controllo statale su questi prodotti dall’alto valore strategico – specialmente per la. Bloomberg prevede che le restrizioni impediranno la spedizione di tre macchinari a litografia ultravioletta profonda (Duv), di cui Pechino è un grande acquirente. Ad Asml è già vietato da anni vendere la tecnologia più ...

...degli Stati Uniti e fortemente criticate dallache le ha definite "molestie ed egemonia" da parte dell'Occidente, anche perche' i Paesi Bassi sono il principale produttore europeo di, ..."In Italia ci sono almeno 15 delle materie prime critiche essenziali per realizzare le batterie elettriche, i, i pannelli solari e non acquistarli dallache ne possiede il monopolio", ha ......dei Paesi Bassi sulle esportazioni di tecnologie per la produzione di microchip verso la... In base alle nuove norme, il colosso deiolandese Asml " l'unico produttore al mondo di macchine che ...

L'Olanda vara la stretta all'export dei chip verso la Cina Agenzia ANSA

Il governo olandese impone nuovi controlli alle esportazioni che impattano il produttore di “stampi” per chip Asml. La mossa segue la stretta Usa sui chip per ...La ASML, una delle pochissime aziende al mondo specializzata in stampanti di microchip, è olandese: con Stati Uniti e Giappone, che hanno già ...