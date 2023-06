Chicago P D 10 trama episodi 30 giugno 2023 su Italia 1

Leggi su cubemagazine

(Di venerdì 30 giugno 2023)P.D. 10 torna stasera in tv venerdì 30su1 con la decima stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguitoe anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICAP.D.stagione 10o 1 Una ferita ancora aperta. Dopo la tragica morte di Anna, Hank Voight torna, come prevedibile, a far visita ai luoghi più oscuri della sua anima. E per Hailey, colei che si è trovata costretta a sparare ad Anna, la situazione è quasi insostenibile, visto che Hank, inevitabilmente, rivolge verso di lei tutta la sua rabbia. Nell’ultimo periodo Voight ha pattugliato tutti i giorni il quartiere vicino alla panetteria al centro del traffico di droga. Cercando risposte, ...