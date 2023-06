Chiara Colosimo a Reggio Calabria | “La mafia perderà la sua battaglia” Nuovi fondi contro l’usura

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 30 giugno 2023) Denunciare “vuol dire non solo non aver paura ma anche dimostrare a chi pensa che con le intimidazioni si possa ottenere qualcosa che questo non è vero. Dire no al racket delle estorsioni e alvuol dire innanzitutto dire no alla”. Lo ha detto il presidente della Commissione Anti(FdI) a, all’assemblea nazionale delle associazioni antiracket. “Per me – ha aggiunto – prima ancora che un onore, è un onere, poter rappresentare tutti coloro che combattonola criminalità organizzata. La Commissione Antiha la necessità innanzitutto di stare in questi posti in cui il coraggio vince la paura e in cui le imprese fanno ancora più e ancora prima delle istituzioni. Del resto la mia ...