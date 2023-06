Chiara Bella | chi è la figlia di Gianni Bella e nipote di Marcella | “Non posso immaginare una vita senza musica”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 30 giugno 2023)è ladidi: la donna ha seguito le orme del padre, divenendo una produttricele e manager del genitore. La 50enne sarà tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno” in onda dalle 14:05 su Raiuno dove si racconterà tra carriera eprivata alla conduttrice del talk Serena Bortone. Nata a Parma, da sempre ha respiratoin famiglia, con il padreautore di tantissimi brani e capisaldi della produzione nostrana e la ziainterprete di successo. Diplomatasi in clarinetto ed in didattica della, si concentra sulla lirica per poi proseguire il percorso di ...