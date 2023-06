Chi sono io? Cos' è l' amore? Andrà tutto bene? Noi e le strane domande che facciamo a Google

Prosegue la crescita dell'occupazione in Italia : a maggiostati creati 21 mila posti di lavoro in più (+0,1%) rispetto al mese precedente, portando il ... i giovani under 35 e traha almeno 50 ......di quartieri in cuifrequenti, fra l'altro, le richieste di creazione di moschee e sale musulmane di preghiera. Sul fronte della sicurezza e della criminalità talora endemica, c'èparla pure ...Ma allora - dice monsignor Reina - se il disagio è soprattutto culturale, non cirimedi a ... Scrive monsignor Reina: "Quando si arriva ad uccidere è evidente l'incapacità, da parte dicommette ...

Chi sono gli evasori totali e come si scoprono I casi: dalla scuola di sci (con 15 maestri senza titolo)… Il Fatto Quotidiano

Gli affari italiani con bin Salman. Le debolezze di Putin. Il buco nero dell’Ilva di Taranto. E i consigli dal Premio Strega. Questo e molto altro sul numero ...“Il tentativo della Wagner aveva qualche appiglio anche tra gli apparati a livello apicale”. Dario Fabbri, ospite di Agorà su Rai ...