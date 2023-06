Chi è Filippo Champagne?

(Di venerdì 30 giugno 2023), il cui vero nome èRomeo, nato nel 1975, è un influencer trash che si è definito “libero pensatore e tenace bevitore” e si sta facendo conoscere sui social, ospite a La Zanzara Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Non lavora perché è ricco – almeno così sostiene lui.è il fratello del senatore Massimiliano Romeo. Riguardo il suo orientamento politico, sostiene di essere di destra., con le sue storie su Instagram mostra le sue serate milanesi che molto spesso lo vedono protagonista nella Gintoneria di cui è titolare Davide Lacerenza, il compagno di Stefania Nobile. Il suo nome vero èRomeo e su Instagram ha superato i centomila follower anche se non ha pubblicato mai un post, ma sempre solo storie. Da Cruciani, ...

... Conversazioni con altre donne (Adler Entertainment) pellicola diretta daConz con ... Diabolik -sei (Mompracem) presentato da Pier Giorgio Bellocchio tra gli interpreti e i produttori del ...... passando per la pesca, le arti marziali, il volley, il pattinaggio, il nuoto, epiù ne ha più ... ASD Victoria Alba Pattinaggio - Sofia Foderaro, Giordano Cavagnolo, Leonardo Vercelli,...... vede anche quattro "investigatori vip" d'eccezione: Cristina D'Avena, Sabrina Salerno, Mara Maionchi eMagnini a cui spetta il compito di indovinaresi nasconde dietro i travestimenti.

Filippo Caccamo in “Tel chi Filippo” a Ostia Antica Festival RomaToday

Al via su Rai Due la trasmissione ispirata allo scintillante mondo delle drag queen, che segna il ritorno in tv di Alba Parietti ...Ecco le anticipazioni dettagliate della trasmissione Temptation Island della puntata in Onda lunedì 3 luglio 2023 su canale cinque ...