Chelsea | su Casadei l’interesse del Leicester di Maresca

(Di venerdì 30 giugno 2023) Cesareè pronto a una nuova esperienza e ildiavrebbe messo gli occhi sul centrocampista Cesareè pronto a una nuova esperienza e ildiavrebbe messo gli occhi sul centrocampista del. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, per il protagonista al Mondiale U20 ci potrebbe essere l’opportunità di un nuovo prestito in Championship.

...è Cesare: ' Mi rivedo in lui , ha fatto il mio stesso percorso dalla Primavera dell'Inter a un grande club. Ho seguito il Mondiale Under 20 e spero abbia un bel futuro : ora è ale ...... Baldanzi, Pafundi erappresentano qualcosa di molto più di una semplice scommessa e non a caso su di loro c'è l'attenzione dei grandi club,già tesserato delpotrebbe tornare ...... stabili le quotazioni di Chuckwueze del Villarreal e Chukwuemeka (). Dalla Turchia Zaniolo ... Occhi su Weah e, per ringiovanire la rosa, nonostante valutazioni molto alte. E a Torino ...

Chelsea, Casadei: "Più forti nel mio ruolo Valverde e Loftus-Cheek ... Milanpress

Il Leicester City di Enzo Maresca punta sul gioiellino italiano Cesare Casadei, centrocampista di proprietà del Chelsea dai trascorsi nerazzurri ...A Sky Sport, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio è tornato a parlare di Cesare Casadei: "Ecco cos'è preoccupante" ...