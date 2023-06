Chef sequestrato in Ecuador | le sue parole dopo la liberazione

(Di venerdì 30 giugno 2023) Panfilo Colonico, loitalocanadese rapito inil 25 giugno scorso, è stato liberato grazie a un blitz della polizia.essere stato ascoltato dagli inquirenti, si è recato in taxi nel suo ristorante 'El sabore mio' di Guayaquil, a 400 chilometri dalla capitale Quito, e ha registrato un filmato per ringraziare quanti gli sono stati vicini. "Grazie a tutti gli italiani che mi sono stati vicino in questi giorni molto duri", ha detto Colonico che ha trascorso cinque giorni in mano ai rapitori. Il cuoco del rinomato locale ha tagliato la barba, sistemato i capelli e anche se molto provato ha sorriso e contattato molti dei suoi amici, in pena per lui. Nei giorni scorsi la polizia ha arrestato due dei cinqueri che, armati di mitragliette, hanno sottratto il ristoratore 50enne dal suo locale, venerdì ...

"Da venerdì sera, giorno che mi hanno, hanno cambiato tre locali per tenermi rinchiuso. Ho dovuto pagare per evitare che mi facessero del male". E' losulmonese, Panfilo Colonico, a raccontare all'ANSA i particolari del ...Sarebbe stato lasciato ad un casello. Marsilio (Reg. Abruzzo): "Si chiude positivamente una vicenda drammatica". E' stato liberato loPanfilo Colonico, originario di Sulmona (Aq),in Ecuador. A confermarlo è lo stesso 49enne, che ha avuto modo di contattare la Polizia e alcuni suoi amici nella cittadina della Valle ...Per questo ho versato soldi e soldi" racconta loche ringrazia la polizia e gli amici per il supporto, ma chiarisce di non avere alcun debito. "Ho letto stupidaggini e chi le dice farebbe bene a ...

Ecuador, è libero lo chef italiano sequestrato: "Sto bene" TGCOM

"Sto bene e mi sta ascoltando la Polizia. Non è stato un film". Sono queste le parole di Panfilo Colonico, chef sulmonese di 49 anni, rilasciato in Ecuador dopo circa una settimana di sequestro. A con ...Il ristoratore: 'Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino in questi giorni molto duri' Panfilo Colonico, lo chef italocanadese rapito in Ecuador il 25 giugno scorso, è stato liberato grazie a un ...