Chanel Totti in viaggio con il trolley da 2 800 euro | vacanza in famiglia a Los Angeles con papà Francesco e Noemi Bocchi

(Di venerdì 30 giugno 2023)hanno dato il via alle vacanze estive, prendendo un aereo dall'aeroporto di Roma Fiumicino, diretto a Los. Ma i due non erano da soli. Con loro anche la...

Prima tappa da Del Piero Francescosceglie come primo ristorante in cui portare Noemi Bocchi e i figli Cristian equello di Alessandro Del Piero. Cucina italiana nel cuore della ...e la dedica per il compleanno della migliore amica: 'Ci sei sempre stata e sei riuscita a tirarmi fuori da ogni casino' llary Blasi, relax con la piccola Isabel: ma all'improvviso ...Ma con chi sarà La dedica diha pubblicato un selfie in compagnia della sua migliore amica (che, però, non ha menzionato) e ha scritto: 'Auguri alla mia migliore amica , l'...

Chanel Totti in viaggio con il trolley da 2.800 euro: vacanza in famiglia a Los Angeles con papà Francesco e N leggo.it

Sbarcano in California e vanno mangiare da Alessandro Del Piero Francesco Totti, Noemi Bocchi, Cristian e Chanel Totti in vacanza a Los Angeles. L’ex calciatore porta la compagna e i figli in America ...Dopo la separazione sono stati momenti molto complicati quelli vissuti da Ilary e Totti. I due però pare abbiano raggiunto un accordo.