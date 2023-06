CdS – Marcos Leonardo | i 42 gol nel Santos e la nuova offerta della Lazio

(Di venerdì 30 giugno 2023) 2023-06-30 02:54:45 Il CdS: Ilè ancora la casa di Pelé: a Vila Belmiro c’è sempre la fila per visitare il museo del club bianconero, dove sono conservate le maglie e le scarpe da gioco del campione più amato del Brasile, venuto a mancare lo scorso 29 dicembre. In quello stadio sono cresciuti anche Carlos Alberto, Coutinho, Pepe, Clodoaldo, Zito, Robinho, Neymar, Felipe Anderson e Rodrygo. Una caratteristica contraddistingue il, che ha vinto otto titoli nazionali e tre Coppe Libertadores: a livello di settore giovanile è un’eccellenza, continua a fare scuola. Angelo Gabriel rappresenta una delle ultime novità: ala destra, 18 anni, maglia numero 11, cinque gol e dieci assist in 129 partite. Era stato prenotato dal Barcellona, ma ora lo scenario è cambiato: il Chelsea ha guadagnato una posizione di vantaggio e lavora per chiedere l’affare ...

CdS | Marcos Antonio e Basic: il club aspetta offerte LazioPress.it

[themoneytizer id=”99064-6] Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio ha bisogno di muoversi anche nel mercato in uscita. In particolare modo a centrocampo dove si valutano offerte per Marcos ...[themoneytizer id=”99064-6] Come riportato dal Corriere dello Sport, si tratta sulla base dei 10-12 milioni di euro per il cartellino di Marcos Leonardo con una clausola di rescissione fisssata a 40.