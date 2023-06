Casal di Principe | 18enne ucciso con otto coltellate | fermato l' aggressore

Giuseppe Turco è stato ucciso con almeno otto coltellate, in piazza Villa, adi(Caserta). A colpirlo è stato un suo coetaneo al culmine di una lite avvenuta la scorsa notte. La giovane vittima aveva compiuto 18 anni a gennaio: Giuseppe è stato portato in fin di ...Tragedia nella notte adi, in provincia di Caserta. Un giovane di 18 anni ha perso la vita in seguito a una lite per una ragazza. Arrivato in clinica Giuseppe Turco , il nome della vittima, è deceduto per le ...Una lite tra ragazzi, appena maggiorenni, si è trasformata in una tragedia . Adi, in provincia di Caserta, un giovane di 18 anni, Giuseppe Turco , è stato colpito con almeno otto coltellate e ucciso . Secondo una primissima ricostruzione dell'accaduto, il giovane ...

Casal di Principe (Caserta), lite in strada tra giovani: 18enne ucciso a coltellate TGCOM

Morto Giuseppe Turco, 18enne di Villa Literno. Il responsabile è stato individuato dai Carabinieri di Casal di Principe dove è avvenuta la lite ...È successo ieri sera in Piazza Villa. Il sindaco: "Sgomento, richiesti presidi permanenti nei luoghi di maggiore affluenza giovanile" ...