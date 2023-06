Casal di Principe | 18enne ucciso a coltellate | individuato coetaneo vittima

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi chiamava Giuseppe Turco ed era residente a Villa Literno (Caserta), illa scorsa notte con almeno ottoin piazza Villa adi(Caserta). I carabinieri didie la Procura di Napoli Nord, che stanno indagando sull’accaduto, avrebbero giàil responsabile che, secondo quanto si è appreso, avrebbe più o meno la stessa età della. “Quanto è successo ieri sera in piazza Villa, ci lascia sgomenti, un ragazzo di 18 anni che perde la vita per mano di un altro giovane, è una di quelle notizie che non vorremo mai sentire”. Così il sindaco didi(Caserta) Renato Natale commenta l’omicidio del neo ...

