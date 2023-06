Casal di Principe | 18enne accoltellato e ucciso | individuato presunto responsabile

AGI - Una lite probabilmente tra coetanei nella notte che sfocia in tragedia. È quanto successo nella notte tra giovedì e venerdì in piazza adi, nel Casertano, dove un ragazzo di 18 anni è stato ucciso da diverse coltellate. All'arrivo dei soccorsi, per il giovane non c'era più nulla da fare. Sul caso indagano i carabinieri ...Il delitto è avvenuto nella notte Un ragazzo di 18 anni è stato ucciso la scorsa notte adi, in provincia di Caserta. Il giovane è stato accoltellato. Secondo una prima ipotesi il ferimento sarebbe avvenuto durante una lite scoppiata in strada forse con dei coetanei. Sull'...Un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato adi, in provincia di Caserta. Il giovane è deceduto clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Morto ragazzo di 18 anni L'accoltellamento è avvenuto nella notte in piazza Villa durante ...

Casal di Principe (Caserta), 18enne ucciso in strada a coltellate TGCOM

(Adnkronos) - Un ragazzo di 18 anni è stato ucciso la scorsa notte a Casal di Principe, in provincia di Caserta. Il giovane è stato accoltellato. Secondo una prima ipotesi il ferimento sarebbe avvenut ...Una lite tra neo - maggiorenni degenerata in tragedia a Casal di Principe, dove un 18enne è stato ucciso con almeno otto coltellate in piazza Villa. È accaduto nella notte. La vittima, che ...