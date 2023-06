Casal di Principe | 17enne ucciso con otto coltellate | fermato l' aggressore

Caserta, 18enne ucciso a coltellate da un coetaneo al termine di una lite per una ragazza Una lite tra neo - maggiorenni degenerata in tragedia adi, dove nella notte un neo 18enne è stato ucciso con almeno otto coltellate in piazza Villa.Il sindaco didi: 'La notizia ci lascia sgomenti' 'Quanto è successo in Piazza villa ci lascia sgomenti, un ragazzo che perde la vita per mano di un altro giovane è una di quelle ...Un ragazzo di 18 anni è stato ucciso la scorsa notte adi, in provincia di Caserta. Il giovane è stato accoltellato, secondo una prima ipotesi il ferimento sarebbe avvenuto durante una lite scoppiata in strada forse con dei coetanei. Sull'...

Casal di Principe (Caserta), lite in strada tra giovani: 18enne ucciso a coltellate TGCOM

(ANSA) - ROME, JUN 30 - Carabinieri police on Friday detained a 20-year-old man suspected of stabbing to death a 17-year-old boy in a bar in Casal di Principe, in the southern province of Caserta, lat ...La corsa disperata in ospedale, poi il decesso a causa delle ferite riportate. Ecco chi era il 18enne che è stato accoltellato a Casal di Principe.