Casal di Principe | 17enne ucciso a coltellate | femato 20enne

(Di venerdì 30 giugno 2023)di, fermato unper l’omicidio delavvenuto ieri sera. Forse alla base della lite una ragazza contesa Sottoposto a fermo da parte dei Carabinieri didie dalla Procura di Napoli Nord unper l’omicidio delGiuseppe Turco di Villa Literno. La decisione nell’ambito delle indagini relativo al gravissimo fatto accaduto. Il fatto di sangue è avvenuto ieri sera in Piazza Villa adi. Il movente dell’omicidio – avvenuto in un bar – sasrebbe legato ad una ragazza contesa. Ilè deceduto subito dopo l’arrivo in ospedale. Sono in corso le indagini per stabilire la dinamica dell’accaduto. “Quanto è successo ieri sera in ...

Caserta, 18enne ucciso a coltellate da un coetaneo al termine di una lite per una ragazza Una lite tra neo - maggiorenni degenerata in tragedia adi, dove nella notte un neo 18enne è stato ucciso con almeno otto coltellate in piazza Villa.Tutto è avvenuto la scorsa notte in un bar nella piazza Villa adi, nel casertano. Una lite fra neo maggiorenni , per motivi ancora sconosciuti è degenerata in tragedia. Uno dei giovani ha estratto un coltello ed ha colpito un coetaneo, Giuseppe ...Il sindaco didi: 'La notizia ci lascia sgomenti' 'Quanto è successo in Piazza villa ci lascia sgomenti, un ragazzo che perde la vita per mano di un altro giovane è una di quelle ...

Casal di Principe, 17enne ucciso a coltellate durante una lite per una ragazza: il 20enne fermato ha confessa… La Repubblica

Una lite degenerata in tragedia, quella che avvenuta la scorsa notte a Casal di Principe, in provincia di Caserta. Un ragazzo di 18 anni è stato ucciso con almeno 8 coltellate in piazza Villa, nel cen ...Si chiamava Giuseppe Turco ed era residente a Villa Literno (Caserta), il 18enne ucciso la scorsa notte con almeno otto coltellate in piazza Villa ...