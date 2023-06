Carolina De Stefano a TPI | “Ora Putin è più debole | tutta la Russia ha visto quello che è successo”

Leggi su tpi

(Di venerdì 30 giugno 2023)de, docente di Storia e politica russa alla Luiss di Roma, cosa è accaduto sabato 24 giugno in?«Non è stato un golpe, questo è chiaro. È stato un ammutinamento, una faccenda interna alle forze militari impiegate in Ucraina dopo mesi di tensioni crescenti tra quelle forze. Ma non dobbiamo sottovalutare anche un altro aspetto». Quale?«Il fattore personale: Prigozhin temeva per il suo destino e perdella sua compagnia, la Wagner. Negli ultimi mesi, in Ucraina, hamolti dei suoi soldati morire, in particolare a Bakhmut, e ha più volte provato ad attirare l’attenzione dicon una serie di video, sebbene senza mai scagliarsi direttamente contro di lui ma rivolgendosi alla leadership della Difesa (il ministro Shoigu e il Capo di Stato maggiore ...