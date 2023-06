(Di venerdì 30 giugno 2023) Poco faCarpanelli ha parlato, cercando di farefine della relazione con Federico Nicotera, conosciuto a Uomini e Donne. Tuttavia la versione data danon ha convinto molti utenti, che pensano ci sia sotto qualcos’altro. Ecco cosa ha dichiarato la ex corteggiatrice. #uominiedonne #federiconicotera #carpanelli Continua a far discutere la storia naufragata traCarpanelli e Federico Nicotera. La coppia di Uomini e Donne, dopo aver annunciato la crisi un paio di settimane fa, ha poi confermato ladefinitiva negli ultimi giorni con due diversi comunicati. La notizia è arrivata come un vero e proprio fulmine a ciel sereno, dato che i fan non si aspettavano sicuramente una conclusione del genere. Da quando avevano lasciato il ...

...sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po' di. Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e, ...Sarà vero A faresu tutta questa faccenda ci ha pensato proprio, che parlando con i suoi follower su instagram ha tenuto a precisare che alla base della rottura non c'è stata ......sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po' di. Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e, ...

Uomini e Donne, Carola Carpanelli svela nuovi retroscena: "Nessun ... TvDaily

Nelle ultime ore l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Carola Carpanelli ha svelato nuovi retroscena su lei e l'ex tronista.Perché è finita con Federico Nicotera: parla Carola Carpanelli, ecco il motivo della rottura dopo la scelta di Uomini e Donne.