Carnevali | «Frattesi | non possiamo aspettare l’Inter Legato a Brozovic»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 30 giugno 2023) Giovannitorna ancora una volta a parlare di Davide. Ai microfoni di Sportitalia ha risposto alle domande – chiaramente – su Davidee sulla situazione in stallo convisto quanto sta accadendo con Marcelo. ATTESA – Giovanniha fornito gli ultimi aggiornamenti sulle trattative per Davideal: «È un momento importante per parlare, spero non solo diperché stiamo trattando altri giocatori. In questi giorni sapevamo della vicenda, quindi credo che tutto siamolto alla sua cessione. Noi siamo molto chiari: sappiamo dove vogliamo arrivare. Non è però detto che cederemo il giocatore per forza. Ma non ...