Carlo Conti | un altro lutto improvviso | l’addio che nessuno voleva dare

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 30 giugno 2023) Nuova batosta per, uno dei conduttori italiani più amati del piccolo schermo: un’altra persona importante lo ha lasciato. L’eterno sorriso disegnato sul volto dioggi è spento. Il noto conduttore toscano piange la scomparsa di una persona a lui molto cara, venuta a mancare solo poche ore fa. L’ennesimoper lui che fin da piccolissimo ha dovuto fare icon assenze molto dolorose: aveva solo 18 mesi quando perse il suo papà, stroncato da un grave tumore ai polmoni (motivo per cui non ha mai fumato). E la vita non gli ha risparmiato altre grandi sofferenza. Il noto conduttore toscano piange la scomparsa di una persona a lui molto cara (Foto Ansa) (Grantennistoscana.it)non ama mettere in piazza la sua vita ...