Cari studenti | il voto di maturità non definisce il vostro valore come individui

Leggi su dilei

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tutti gliche quest’anno hanno affrontato lastanno, in questi ultimi giorni, vivendo un momento di grande tensione e aspettative: sono in attesa di sapere chehanno preso. Ma voglio dirvi una cosa importante, e cioè che ildinonchi sietepersone. Magari avete impiegato davvero tanta energia nello studio, vi siete applicate per ottenere il massimo punteggio possibile, e vorreste ricevere unalto. Non c’è nulla di male in questo. Tuttavia, al di là del punteggio che otterrete, sia esso quello che speravate o meno, è importante ricordare che ildinonuna persona. Non permettete mai che queldiventi ...