Cardarelli | torna dopo 19 anni per salutare i medici che le salvarono la vita

Francesca è tornata nella sala della Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale Cardarelli di Napoli che la aveva ospitata per circa tre mesi. Si chiama Francesca, ha quasi 19 anni ed è tornata nella sala della Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale Cardarelli di Napoli che la aveva ospitata per circa tre mesi quando pesava poco più di un chilo.

Il 29 luglio del 2004 la madre, con una gravidanza in corso alla 29esima settimana, si recò al Pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli sapendo di poter trovare un reparto di Ginecologia ed Ostetricia.

19 anni dopo, ad accoglierla nel reparto della TIN, Francesca ha ritrovato Claudio Iervolino, uno dei medici che si era preso cura di lei quando era appena nata. Quando è nata pesava poco più di un chilo, ma grazie a tre mesi passati nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale, oggi Francesca è riuscita a tornare nell'ospedale.