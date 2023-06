(Di venerdì 30 giugno 2023) (Adnkronos) –in discesa,, sulla rete. Le medie deipraticati dirisultano infatti in leggeroa seguito dei tagli suiraccomandati decisi dagli operatori (per Eni e Q8 ieri -1 centesimo sui due prodotti). Quanto alle quotazioni internazionali, si registra un andamento altalenante con lain aumento e ilin ribasso. Venendo al dettaglio della rete nazionale, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mimit aggiornati alle 8 di ieri 29 giugno, il prezzo medio praticato dellain modalità self è 1,850 euro/litro (1,852 la rilevazione precedente), con i ...

Prezzi in discesa,, sulla rete. Le medie dei prezzi praticati di benzina e diesel risultano infatti in leggero calo a seguito dei tagli sui prezzi raccomandati decisi dagli operatori (per Eni e Q8 ieri - ......diverse categorie di prodotti restano diffuse e la dinamica tendenziale dei prezzi dei...come allora, la promozione dell'industria europea e la rapida evoluzione dei mercati richiedono ...In tutta Europa, infatti, i biocarburantiin uso sono frutto di i ndagini, revoca delle ... Con un'eccezione analoga a quella che Bruxelles di fatto ha già previsto per idi origine ...

Carburanti, oggi prezzi benzina e diesel in calo Adnkronos

È stato arrestato il 22 giugno scorso il presunto autore della rapina a un distributore di benzina a Monteggio avvenuta il 10 giugno. Come comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale il so ...Nato come risposta alla crescente pressione dei costi dei carburanti, si è evoluto negli anni, con cambiamenti significativi implementati nel 2023. Questo articolo fornisce una guida completa ...