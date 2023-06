Capuano | «Brozovic e altri calciatori tutti uguali | corrono dietro al denaro!»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 30 giugno 2023)nel corso di un suo intervento su Radio24 ha parlato della situazione legata a Marcelocon l’interesse da parte dell’Arabia Saudita pronti a riempire di soldi i giocatori.AL DENARO – Giovanniha parlato così della situazione legata al centrocampista dell’Inter: «ha chiesto un rilancio di 30 milioni, poi c’è stata questa riduzione degli Arabi per l’Inter che non l’ha presa benissimo. Poi lui ha anche chiesto una buonuscita alla società nerazzurra. Isono, scelte di vita o dissapori con entourage che loro pagano. Sono solo narrazione di uso e consumo di questa situazione, che semplicemente correal dio denaro. Non innamoratevi della narrazione che c’è stata ...