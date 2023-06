Captain America 4 | Anthony Mackie | Perché il titolo è cambiato? Non ne ho idea

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il protagonista di: Brave New Worldnon hadelil film Marvel abbiain corso d'opera. Curiosi di sapereil quarto film diabbia? Beh, non chiedetelo alui a quanto pare ne sa meno di voi/noi sulla decisione dei piani alti dei Marvel Studios. Qualche settimana fa vi comunicavamo che4 avrebbe subito un cambio di: il film Marvel dedicato all'erede di Steve Rogers, Sam Wilson, e alla sua avventura nei panni del celebre eroe infatti ...

Curiosi di sapere perché il quarto film diabbia cambiato titolo Beh, non chiedetelo a Anthony Mackie , perché lui a quanto pare ne sa meno di voi/noi sulla decisione dei piani alti dei Marvel Studios. Qualche settimana fa vi ...4 ha cambiato il suo titolo completo, passando da New World Order a Brave New World . L'annuncio risale a qualche settimana fa ed Anthony Mackie ha rilasciato soltanto adesso un ...Chris Evans ha disattivato tutti i suoi account social. L'exsparisce dai social media e i fan già ne sentono la ...

Captain America 4, Anthony Mackie sul primo giorno di riprese con Harrison Ford: "Ho dimenticato le battute" BadTaste.it Cinema

Il protagonista di Captain America: Brave New World Anthony Mackie non ha idea del perché il film Marvel abbia cambiato titolo in corso d'opera.Captain America ha cambiato titolo in corso d'opera per il suo quarto film stand alone diventando Brave New World: come ha reagito Anthony Mackie E perché questo cambiamento improvviso