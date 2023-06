Cappelletti | «Il calcio femminile va sostenuto e non vedo l’ora di creare nuovi progetti»

(Di venerdì 30 giugno 2023) Federica, nuova presidente della Serie Ae moglie di Paolo Rossi, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’incarico Federica, nuova presidente della Serie Ae moglie di Paolo Rossi, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’incarico. Le sue dichiarazioni: «Sono molto contenta ed emozionata per questo incarico importante e anche perché mi riporta alla mente la persona che mi ha introdotto nel, ovvero mio marito Paolo Rossi. L’idea è nata da un colloquio avuto con Gravina, mi conosce e sa che quando metto la faccia su un progetto do sempre il massimo. Giusto sostenere ilche io seguo ormai da qualche anno. Voglio condividere ogni progetto con i club cercando di fare un lavoro di squadra».

