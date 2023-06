Caos sui migranti a Bruxelles | salta l' intesa Non basta la tenacia di Meloni

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il 'no' di Polonia e Ungheria fa stralciare le conclusioni sulla migrazione al Consiglio europeo. Anche la mediazione affidata al premier Giorgia, della stessa famiglia dei conservatori del primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, e vicina anche al premier magiaro Viktor Orban, non è andata in porto. Già da ieri sera il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, visto l'impasse sul capitolo, aveva chiesto al premier di provare a persuadere i due, stamane un trilaterale nella sede della rappresentanza italiana a Palazzo Europa, ma il tentativo non è andato a buon fine eè tornata tra i leader - che ne avrebbero chiesto anche una seconda esplorazione - dicendo che le conclusioni non sarebbero passate. Da qui lo stratagemma di procedere con delle conclusioni del presidente del Consiglio europeo Michel che esprimessero i due capitoli ...