Caos Francia | auto come ariete | così a Nantes hanno saccheggiato un supermercato Video

(Di venerdì 30 giugno 2023) Roma, 30 giu – Notte di violenze, scontri, devastazioni e furti di massa. Neiche vi mostriamo si vede il saccheggio, intorno alla mezzanotte, di undella Lidl a. Un gruppo di immigrati ha usato un’per sfondare l’ingresso, tra urla e gesti scomposti, esultando per il gesto barbaro compiuto. https://www.ilprimatonazionale.it/wp-content/uploads/2023/06/-1.mp4: ivirali sui social Moltiche riprendono il saccheggio del, sono diventati immediatamente virali sui social. Ve ne mostriamo altri due, decisamente ...

A centro pagina troviamo gli scontri a Parigi ('Ragazzo ucciso,a Parigi. La mamma: voglio ... In spalla spiccano le proteste inper l'uccisione di un ragazzo da parte della polizia ('Morte ..."Ingiustificabili attacchi alle istituzioni", dice dopo ilin notturna. E cambia strategia: "Le prossime ore devono portare alla riflessione e al rispetto". Niente. Insulti anche al presidente, ...L'incidente è avvenuto a ridosso della decisione delladi vietare un imminente raduno del ... rubare le comunicazioni elettroniche dell'intranet del governo e provocare ile l'insicurezza ...

Caos in Francia, continuano gli scontri dopo la morte di Nahel TGCOM

Scoppia la violenza nelle periferie in Francia. Si protesta per la morte di Nahel M., un diciassettenne ucciso da un poliziotto durante un controllo a Nanterre. L'agente è indagato ...Ancora scontri in Francia, nella notte tra giovedì e venerdì, dopo la morte martedì di un giovane 17enne a Nanterre, ucciso da un colpo di arma da fuoco dalla polizia. Grosso l’incendio a Aubervillier ...