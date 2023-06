Canoa slalom | Giochi Europei 2023 | tre azzurri in semifinale con la canoa

(Di venerdì 30 giugno 2023) Treinnellamaschile deial Kolna Sports Centre. Raffaello Ivaldi, Flavio Micozzi e Paolo Ceccon sono infatti tra i migliori trenta che domenica mattina si giocheranno un posto in finale. Il primo a superare il taglio è stato Ivaldi, grazie ad una prova senza troppe sbavature. Contava rientrare tra i primi venti ed è bastato il 93.55 senza errori per lui, un crono che gli vale il decimo posto assoluto nella prova dominata dal tedesco Franz Anton in 90.93, avanti al francese Lucas Roisin (91.48) e dallo slovacco Luka Bozic (91.74). Micozzi e Ceccon devono invece passare per le forche caudine della seconda run. Il campione italiano Under23 del 2022 era rimasto fuori per 31 centesimi, ma si è rifatto ...

Si concludono le gare di tiro con l'arco, mentre si alza il sipario sulla. Prosegue poi lo spettacolo di tiro a volo, scherma, pentathlon moderno, tiro a segno e non solo. Di seguito, il ...Si concludono le gare di tiro con l'arco, mentre si alza il sipario sulla. Prosegue poi lo spettacolo di tiro a volo, scherma, pentathlon moderno, tiro a segno e non solo. Di seguito, il ...GIOVANNI DE GENNARO - Il bresciano classe 1992 gareggerà nella, ma non sappiamo ancora se si presenterà con i famosi baffi a manubrio, nati per imitare il cestista Steven Adams, oggi ai ...

LIVE Canoa slalom, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: l'Italia punta in alto nella prova a squadre maschile OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie quindi per essere rimasti con noi durante tutto l'arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento di giornata su e con OA Sport. Nulla da fare per Giov ...Niente medaglia per l'Italia nella prima prova dei Giochi Europei di canoa slalom di scena al Kolna Sports Centre di Cracovia. Giovanni De Gennaro, Marcello Beda e Xabier Ferrazzi si fermano al quinto ...