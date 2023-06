Can Yaman | un’esclusiva novità per l’estate | l’annuncio ammalia i fan FOTO

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 30 giugno 2023) Cana sorpresa lancia unapersorprende ei fan Cannelle ultime ore sui suoi canali social ha sorpreso i fan lanciando una speciale sorpresa. L’attore e modello è del tutto inarrestabile, le sue iniziative riescono in breve tempo a riscuotere un clamoroso successo. Dalla pubblicazione del suo primo libro al lancio del programma “CanMania” fino ad arrivare alla creazione della sua Associazione dedicata ai più piccoli. Can infatti da diversi mesi è in giro per l’Italia per portare avanti l’iniziativa benefica “Break the Wall Tour” incontrando i fan e trascorrendo del tempo insieme. Leggi anche –> Antonella Fiordelisi casting in vista: ecco cosa farà l’ex vippona (Video)social ...