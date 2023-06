Camera dei deputati | presentato l' elenco dei predicati della Nobiltà Italiana

Camera: approvata la Legge di conversione del Decreto Lavoro Dottrina Lavoro

In un Aula deserta, Meloni sceglie per una sospensiva di quattro mesi. Forza Italia fa buon viso a cattivo gioco per disciplina di coalizione. La Lega schiuma ...Il simbolo di Sinistra Italiana non comparirà sulla scheda alle prossime elezioni amministrative a Foggia, proprio come nel 2019. Quattro anni fa, il segretario provinciale del partito, Mario Nobile, ...