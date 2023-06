Calendario Serie A 2023 2024 | mercoledì 5 luglio saranno svelate le 38 giornate

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 giugno 2023) L’attesa è finita e il conto alla rovescia dice che manca pochissimo al giorno in cui conosceremo il nuovodella. La nuova stagione prende forma e, alle ore 12, in una cerimonia che sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Dazn e sul canale Youtube della LegaA, così come comunicato proprio dalla stessa LegaA, alla presenza del presidente Casini e dei dirigenti dei venti club, andremo a scoprire tutte e 38 ledella nuova stagione che prenderà il via il 19 agosto con i primi anticipi, ancora una volta conasimmetrico tra girone di andata e di ritorno. A condurre sarà il volto di Dazn Giorgia Rossi. SportFace.