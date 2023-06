Caldo e piogge | il primo weekend di luglio allarma i vacanzieri | come cambierà il meteo

(Di venerdì 30 giugno 2023) L’estate è arrivata, ma ilci annuncia cambiamenti per ildiattendono i vancanzieri. Ci avviciniamo aldi, e normalmente già si pensa a sole e bagni a non finire. Ma ildi queste ore non sembra d’accordo completamente con questi programmi.sarà ildi? Grantennistoscana.itL’argomentoè diventato uno dei più dibattuti in ogni ambito, dalla tv e giornali, fino alle conversazioni quotidiane al bar, in casa o al lavoro. Ebbene sì, le condizioninon passano più in secondo piano, ma diventano un tema al quale fare ...

Al centro:e rovesci sparsi. Al sud: locali temporali in arrivo, specie in Campania.intenso in Sicilia. Domenica 2. Al nord: soleggiato al mattino, temporali nel pomeriggio. Al centro: ...Al centro:e rovesci sparsi. Al sud: locali temporali in arrivo, specie in Campania.intenso in Sicilia. Domenica 2. Al nord: soleggiato al mattino, temporali nel pomeriggio. Al centro: ...Al centro:e rovesci sparsi. Al sud: locali temporali in arrivo, specie in Campania.intenso in Sicilia. Domenica 2. Al nord: soleggiato al mattino, temporali nel pomeriggio. Al centro: ...

Weekend instabile e bagnato, poi tornerà il caldo AGI - Agenzia Italia

Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore de ‘iLMeteo.it’, una perturbazione atlantica sta portando piogge anche intense. Il maltempo è atteso per tutta la giornata di oggi al Centronord, ...Meteo, un altro weekend in parte rovinato dalla pioggia. Poi torna il solleone a partire da lunedì. Sarà un weekend, quello che si apre domani, in parte guastato dal maltempo ...