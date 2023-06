Calciomercato | Sky | niente Inter per Azpilicueta | lo spagnolo verso l’Atletico Madrid

Inter, niente da fare per Azpilicueta: il difensore spagnolo destinato a passare all'Atletico Madrid Stando a quanto riferito daSport, l'Inter non acquisterà Cesar Azpilicueta, che ...Angelozzi protagonista L'apertura di sabato è stata preceduta dal 'Gran Galà' dela ... l'allenatore, i giocatori e la città " ha detto il direttore sportivo ai microfoni diSport - ...Manna , che ha curato la parte iniziale di questo, resterà comunque all'interno dello staff e sarà il vice dell'ex Napoli . Il settore giovanile, invece, non rientrerà nelle manzioni di ...

Sky – Inter, non solo Al Nassr. Pure Brozovic cambia le carte: chiesta buonuscita al club fcinter1908

I nerazzurri hanno abbandonato la pista che porta al difensore spagnolo, in scadenza di contratto con il Chelsea. I nerazzurri avevano in pugno Azpilicueta, aspettavano solo che si liberasse dai Blues ...L'ad nerazzurro ha parlato della possibile partenza del croato dopo la frenata dell'Al-Nassr: "Abbiamo ricevuto questa offerta, chi decide non è la società ma sempre il calciatore. E bisogna stare att ...