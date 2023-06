Calciomercato Sampdoria | il primo innesto in attacco è un pupillo di Pirlo

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 30 giugno 2023) Entra nel vivo anche ildella Samdporia e la dirigenza inizia a fare sul serio per regalare una squadra forte ad Andrea. L’ultima stagione in Serie A dei blucerchiati è stata drammatica, si è conclusa con la retrocessione nel torneo cadetto e il percorso è stato condizionato anche dai problemi societari. La svolta è arrivata con Andrea Radrizzani e l’obiettivo è tornare subito in massima categoria. La nuova dirigenza è ambiziosa e la scelta di affidare la panchina ad Andrearappresenta una garanzia. Le prime esperienze dell’ex centrocampista sono state comunque positive, prima alla Juventus e poi Fatih Karagümruk. Il 44enne ha confermato le capacità offensiva del suo gioco, dovrà migliorare nella fase di non possesso e difensiva. Adesso l’esperienza alla Samp e la presentazione è stata in grande stile. Foto ...